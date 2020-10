Kas ohus on ainult suured ja nõrgasti kaitstud ettevõtted? Neli levinumat küberturvalisust puudutavat müüti

Infoühiskonnas on küberohutuse tagamine ettevõtjale kriitilise tähtsusega. Ajal, mil enamus infost on talletatud digitaalsetes keskkondades, võib küberrünnak täielikult peatada terve firma tegevuse. Seetõttu on hea teadvustada endale levinumaid müüte, mis ettevõtjate seas kipuvad ringlema.

Müüt number 1: ettevõtte küberturvalisuse taseme tõstmine on väga kulukas

Sageli usutakse, et ettevõtte küberturvalisuse taseme tõstmine nõuab meeletuid summasid. Ometi ütleb Tammer, et suurt hulka Eesti firmadele rahalist ja mainekahju toovatest küberinstidentidest saab vältida ainuüksi töötajaskonna isiklikule küberhügieenile tähelepanu pööramisega ning selgete protseduurireeglite omamisega kahtlaste olukordade ilmnemisel.

“Läbimõeldud ja suunatud investeeringud küberturvalisuse kasvu aitavad saavutada häid tulemusi, kuid lõpuks taandub kõik üksikisikule. Firmajuhi või töötaja hooletu suhtumine küberohutusse võib hetkega muuta tähtsusetuks senised investeeringud küberturvalisuse tõstmiseks,” ütleb Tammer.

Seetõttu peaks igas ettevõttes olema küberetikett võimalikult täpselt sõnastatud ja tuleb kontrollida selle järgimist. Nõuanded, millele töötajaskonna küberharimisel tähelepanu pöörata ja kuidas tõsta ettevõtte küberturvalisust lihtsate vahenditega on leitavad SIIN.

Müüt number 2: rünnatakse üksnes suuri ettevõtteid

Ehkki kõlapinda pälvivad üldiselt suuri ettevõtteid või organisatsioone tabanud küberrünnakud, pole kurjategijale ettevõtte suurus või tegevusvaldkond tegelikult oluline. Kurikaelad otsivad nõrkusi IT lahendustes ja nende tuvastamisel teevad saadud teabe võimalikult ruttu rahaks.

Statistika näitab, et mida pisem on ettevõte, seda vähem tähelepanu küberturvalisusele pööratakse. Ometi toimub enamik küberrünnakutest just väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suunas. “Paljud küberrünnakud on automatiseeritud. See tähendab, et kurjategija ründab samaaegselt suurt hulka ettevõtteid. Ka neid, millele alles hiljuti nende väiksuse tõttu tähelepanu poleks pööratud,” selgitab Tammer.