Kas oma poliitikaga Zimbabwe vaesusesse lükanud Robert Mugabe oli ka ise vaene?

See aga ei tähenda, et ta ise oleks olnud vaene. 37 aastat riiki valitsenud mees kukutati võimult 2017. aastal. Ta suutis koos perekonnaga kaaskodanike arvelt kõvasti varandust kõrvale panna, kirjutas Money.

„Kaua on kahtlustatud, et Robert Mugabe, tema perekond ja lähiringi inimesed on ajanud käe sügavale riigi rahade taskusse ning muul moel kasutanud Zimbabwe loodusrikkusi enda hüvanguks,“ ütles Vanguard Africa direktor Jeffrey Smith.

Täpselt poel teada, kui suur on Mugabe varandus. Seda võib aga oletada. 2011. aastal lekkis Wikileaksis Harares asuva USA saatkonna kirjavahetus, kus leiti, et Mugabwe tegeliku varanduse suurust pole teada, aga kuuldavasti ületab see miljard USA dollarit, kusjuures enamus sellest on väljaspool Zimbabwet.

Kuuldavasti on tema varad salakontodel Šveitsis, Briti Kanalisaartel, Bahamas, kuid ka losside kujul Šotimaal.

Täiesti kindel on see, et Mugebwe perekonnal on Hongkongis kinnisvara, mille turuväärtus on suurem viiest miljonist dollarist, kuna see on jooksunud läbi kohtunõudest.

Briti leht Guardian jõudis järelduseni, et Mugabedel on kinnisvara Malaisias, Singapuris ja võimelik, et ka Dubais.

USA saatkonna andmetel oli Mugabedel Zimbabwes kuus eluaset ning hulgaliselt farme üle terve riigi.

Mugabedele meeldisid kalid asjad. Näiteks kuulikindel Mercedes, kuid ka eksklusiivne Rolls Royce Phantom, millist konkreetset mudelit toodeti vaid 18 tükki.

Eksriigipea abikaasat Grace Mugabet kutsusid kohalikud kui esikulutajaks ja Gucci Grace'iks, kellel näiteks ühel ostutuuril Pariisis kulus 75 000 dollarit.

Kui Mugabe tähistas 91 aasta sünnipäeva, olid Chronicle andmetel menüüs elevant, härg, antiloop ja lõvi.