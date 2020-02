Kas Palo idee lõpp on lähedal? Riiklike üürimajade programm pandi pausile

Põlva maakonna alla 5000 elanikuga Kanepi vald soovis väga oma territooriumile üürikorteritega maja. Kohalikud ettevõtted kurdavad, et uusi töötajaid ei ole kuhugi majutada. See on ehe näide olukorrast, mida pidi leevendama Urve Palo aastaid tagasi algatatud riiklike üürimajade programm. Omavalitsus asub kohas, mis ei pane ühtegi täie mõistusega kinnisvaraarendajat isegi Exceli faili avama. Kuidagi suutis mitte eriti rikas omavalitsus ka kohustusliku 50% omaosaluse välja võluda. Ometi anti neile lühikese ajaga kaks korda korvi.

„Mõlemal korral saime sama põhjenduse. Äriplaani tasuvusarvutus ei vastanud nõuetele. Prognoosisime reaalseid tulusid, mida me üürimajast oleksime saanud, ja investeeringu tasuvusaeg oli liiga pikk,” selgitab Kanepi vallavanem Piret Rammul.

Rammul on nõutu, sest kes siis veel kui mitte nemad on palju räägitud „turutõrke piirkonnas”, kus keegi ei taha tegutseda ja üüriturgu ei ole.