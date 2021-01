Kas Porto Francoga on kõik? Suurpank andis teada, et nemad projektis ei osale. Baltikumi ajaloo suurim kinnisvaralaen jääb andmata

Ärilehe küsimuse peale vastas panga pressiosakonna juht:

„EBRD soovib anda teada, et meie ei ole laenu Porto Francole kunagi välja maksnud ning kokkulepe on nüüd ka kehtetu. Selle tulemusel ei ole EBRD enam projektiga seotud.”

2020. aasta 28. veebruaril teatasid osalised, et on allkirjastanud lepingu, millega Porto Franco arendus pidi saama kokku 102 miljonit eurot laenu. EBRD laenu maht oli 63 miljonit ja Luminori omal 39 miljonit eurot.

Toonane väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ütles, et Porto Franco on tugev, konkurentsivõimeline ja uuendusmeelne arendusprojekt, mis annab kohalikule turule olulist lisaväärtust. „Arendused, mis aitavad kaasa kaasaegse, ettevõtlust ja turismi soosiva keskkonna kujundamisele, väärivad kindlasti tunnustust ja kiitust,” sõnas Karu. „Märkimisväärne on ka EBRD ja Luminori investeeringu maht, mis lisaks keskuse ülesehitamisele panustab ka Eesti majanduse konkurentsivõimesse ning toetab riigi keskkonnasõbralikku ja säästvat arengut.” Rahul olid toona ka EBRD ja Luminor.

„Rahastamislepingu allkirjastamine on iga kinnisvaraarendusprojekti jaoks väga oluline verstapost. Täna sõlmiti erakordne leping: Baltimaades pole kunagi olnud ühtegi kinnisvaraarenduslaenu, mis ületaks 100 miljoni euro piiri,” sõnas Porto Franco OÜ juhatuse esimees Rauno Teder veebruaris. „Meil on väga hea meel, et meie väga konstruktiivsed läbirääkimised pankadega saavad täna allkirjaga kinnitatud - professionaalsemat ja paremat pankade tandemit, kellega koos töötada, on raske ette kujutada. Minu poolt suur tänu kogu Porto Franco meeskonnale ja pankade meeskondadele, kes kõik on projekti heaks palju panustanud.”

EBRD on 1990. aastal asutatud rahvusvaheline finantsorganisatsioon, mille eesmärk on toetada erasektori algatusi ning edendada ettevõtlust kolmel mandril. EBRD omanikud on 69 liikmesriiki eri mandritelt, Euroopa Liit ja Euroopa Investeerimispank. EBRD investeeringute eesmärk on parandada Kesk- ja Ida-Euroopa riikide majanduste konkurentsivõimelisust, kaasavust, juhtimist, keskkonnasõbralikkust, kestlikkus ja integreeritust. Eesti liitus EBRDga 28. veebruaril 1992.