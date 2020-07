Kas praegu on kodu osta mõistlik või hullumeelsus?

"Lühike vastus on, et iseendale aastakümneteks kodu ostmiseks on sama hea aeg kui mõni teine aasta. Nagu börsiga, ei taba päris tippu või põhja teadlikult ja kindla peale mitte keegi. Näiteks pole pikas plaanis väga vahet, kas ostsid endale kodu 2010. või 2011. aastal," ütles Meelis Ränk.

Kinnisvaraeksperdi sõnul mõjutavad kodu ostmist ka muud tegurid peale madalaima hinna tabamise. "Näiteks loevad sama palju ka asukoht, planeering ja viimistlus. Ja kui näiteks tõesti tabada majanduslanguse täielikku põhja, siis on tõenäoliselt vastukaaluks ka pangast raha keerulisem ja kallim laenata," lisas Ränk.

Samas on erinevad põhjused, miks seekordne majanduslangus kinnisvarasse võrreldes eelmise korraga nii suurelt ei jõua. Raha on nii pankadel kui majanduses piisavalt, ootused koroonakriisi lõpu suhtes on mõõdetavad pigem kuude kui aastatega ning ka inimestel pole lihtsalt sellist survet, et enda vara odavamalt ära anda," lisas Ränk.

