Kas rahakotis eelistada saja ja kahesaja euroseid rahasid väiksematele kupüüridele?

Kindlasti paneb see enne mõtlema, kui suurt rahatähte ära anda,

Kui kanda kaasas 50 või saja dollarisi pangatähti, siis võid alateadlikult säästa, isegi kui seda ei plaanita teha, kirjutas CNBC.

Me kipume mitu korda mõtlema, enne kui suuri rahatähti kulutada, kuna see on inimestele nagu eriline raha, selgitas psühholoog Mary Gresham.

Seetõttu soovitab USA ajakirjadusväljaanne enne mõelda, kui eelistada saja dollarise asemel viite 20-dollarilist kupüüri.

Nähtust nimetatakse mentaalseks arvutamiseks ja on seotud sellega, kuidas me tajume rahaga seotud otsuseid. Need seoses pole alati ratsionaalsed.

„Me suhtume rahasse erinevalt vastavalt sellele, kuidas me selle kategoriseerime,“ märkis Gresham. „Väikesed rahad seostuvad kõigega. Mis kergelt tulnud, see kergelt läinud, aga suuri rahatähti peame me erilisteks.“

Kui antakse kas saja dollarine või viis kahekümnest, siis kuna väikese rahaga maksmine seostub kõikvõimalike ostudega, siis tõenäoliselt kulutatakse see raha suurtest rahatähtedest kiiremini ära. Sellised uuringu tulemused avaldas The Journal of Consumer Resrearch.

Sama üliõpilaste grupiga tehti ka selline eksperiment, et neile anti neli 25-sendist münti ja ühe dollariline pangatäht. Test näitas, et kommi ostmiseks läksid mündid kiiremini käiku.