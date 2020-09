Kas Saksamaa on valmis vastuolulisel gaasijuhtmel pistiku seinast tõmbama?

Eksperdid usuvad, et praegu Berliin seda sammu astuma ei hakka, sest Nord Stream 2 on pärast 10-aastast ehitust juba enam kui 94% ulatuses valmis, sellega on setud suured Saksamaa ja Euroopa ettevõtted ning ühendus on vajalik regiooni praeguse ning ka tulevase energiavajaduse katmiseks.

Ja sellisel juhul võivad majanduslikud ja ärihuvid Venemaa käsitamise poliitilise surve üles kaaluda, kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC.

„Ma ei usu, et Saksamaa projektist praegu loobuks, tõdes ING euroala pe ning globaalse makromajanduse üksuse peaanalüütik Carsten Brzeski. „Kuid viimaste päevaade kohalik debatt on näidanud, et kannatus hakkab katkema".

Brzeski märkis, et paljud toetavad seda, kuid nad soovivad , et Moskva näitaks selgelt, et pragmaatiline koostöö on võimlaik ning võib vilja kanda- näiteks praeguse Valgevene olukorraga hakkama saamisel.

Saksamaa välisminister Heiko Maas vihjas pühapäeval, et Venemaa peab opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi mürgitamise uurimises oma osa kandma.

„Ma loodan, et Venemaa ei sunni meid oma arvamust Nord Stream 2 gaasiühenduse osas muutma," lausus Maas ajalehele Bild am Sonntag.