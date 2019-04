Kas Saudi Araabia jagab õiglaselt naftarikkust kodanikega?

Saudi Araabia majandus on äärmiselt tasakaalust väljas. 30-40 protsenti SKTst tuleb naftast. Musta kulla rikkused muutsid Saudi Araabia aastakümnetega aina laisemaks. 28 miljoni elanikuga Saudi Araabia kuulub maailma 20 suurema majanduse sekka. Aga klaaslagi on ees, kuna kõik on panustatud ühele kaardile, milleks on nafta. Majandusele on naftast sõltumine mürgine. Kui nafta on suhteliselt odav, on Saudi Araabia rahaasjad kehvad. Kallis nafta ei terenda silmapiiril, pigem vastupidi.

Laiskusel on oma põhjus, miks eha midagi täna, kui seda saaks lükata homsesse. 2016. aastal tegi boor kroonprints Mohammed bin Salman teatavaks oma visioon 2030-ne. Plaan on radikaalne – kõik peab muutuma. Religioon peab muutuma liberaalsemaks. Naistele tuleb anda rohkem vabadusi, mis on majandusele kasulik. Riik tõi pikka aega sisse Kagu-Aasiast võõrtööjõudu, kuid neid on tagasi saadetud, et kohalikud saaks tööd.

Märgiks muutustest on ka tagasihoidliku määraga käibemaksu kehtestamine. Saudi Araabia kogus reformiplaanidega maailmas populaarsust. Kui aga toimus ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrvamine, kaotas Saudi Araabia pea kõik mida Mohammedi reformidega seni saavutati. Lääne ettvõtted loobusid investeerimisplaanidest. Raha aga põles ja nii pidi prints Mohammed plaane karmi alguse tõttu koomale tõmbama. Ka paljud tema eelkäiad on teatanud suurtest plaanidest, mida siis on poolitatud. Näiteks pole ikka kusagil erimajanduspiirkondi.

Osaks plaanidest oli Saudi Aramco börsile viimine. Kuid eelmisele suvele palanitud aktsiapakkumise plaan on pandud külmikusse.