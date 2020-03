Kas see tõesti on nii? Voliniku sõnul on tüdrukute tõrjumine tehnoloogiatundidest vale

Tänavuse rahvusvahelise naistepäeva põhiteema on #EachForEqual - rõhutades iga inimese vastutust võrdsete võimaluste tagamisel ja et tegemist pole mitte üksnes naiste teemaga, vaid majandusküsimusega. Võrdsed võimalused on vajalikud, et majandus areneks - nii näeme ka tüdrukute tehnoloogiatundidest tõrjumisel mõju sellele, kui paljud tüdrukud kandideerivad tehnoloogiaerialadele.

Näiteks toob viimane 15-aastaste õpilaste seas läbi viidud ulatuslik rahvusvaheline PISA uuring toob välja, et Eesti poiste ja tüdrukute vahelised erinevused teadmistes ja oskustes nii loodusteadustes kui matemaatikas on minimaalsed. Samas, peaaegu viiendik poistest soovib töötada IKT spetsialistina, kuid tüdrukute seas on sellest erialast huvitatuid ainult 2%. "Suunates tüdrukuid üksnes nende soo tõttu kööki, saadame neile ühiskonnana vale signaali," leiab Pakosta. "Peaksime tüdrukuid hoopis ergutama ja enesekindlust sisestama. Kutsun koolipidajaid üles võimaldama tüdrukutele uute oskuste omandamist poistega sisuliselt ja tegelikult võrdselt, kuna edaspidi mõjutab see karjäärivalikuid ja elus vajalike oskuste olemasolu. Uuringutest teame, et naiste head matemaatika ja reaalainete oskused aitavad vähendada soolist palgalõhet."

Voliniku, Tartu Ülikooli ja TalTech'i koostöös uuritakse Eesti meeste ja naiste vahelisi varanduslikke-, pensioni- ja palgalõhesid. Ka nendest uuringutest on leidnud kinnitust, et tehnilisi teadmisi nõudvaid erialasid (loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia) õpivad naised meestest tunduvalt vähem, samas tagavad need valdkonnaoskused keskmisest parema sissetuleku.

Võrdsete võimaluste volinik on sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes nõustab ja abistab kõiki, kes tunnevad, et neid on diskrimineeritud.