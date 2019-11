Kas sinul on tööl samamoodi? Margus Saar töötingimustest ERR-is: rahvast on igasugust, hullem kui teatris

Saar alustas ERRi majade kirjeldust esimesest majast, kus pole isegi aknaid ja kus siis loetakse minuteid, millal õhk otsa saab. „Teine maja on meil ka – seda nimetatakse vanaks raadiomajaks, uudistemajaks –, seal käivad aknad lahti ja sinna me otsustasime muretseda akvaariumi,” rääkis Saar, kes on muuhulgas ka ERR-i töökeskkonnanõukogu esimees.

„Akvaarium on väga põnev – seal sees on kalad. Nad on vahvad – nad ei räägi, kõik teised räägivad,” ütles ERRi töötaja. „Meil on selline tore kollektiiv, kus kõik teavad kõigist kõike – kel laps haige, kas autorehvid on vahetatud, kas õhtul kuhugi välja minnakse, mida tegi Kingo ja mida ei teinud Kross ning kas kodune proviisor on parem kui ketiapteek või vastupidi. Infovahetus klatšist kuni tõsiste vaidlusteni,” lisas ta.

„Nagu te aru saite – meil on avatud kontor, millest kell neli pärastõunal tahab pea valutada, aga selle vastu aitab kas kohvik, kõrvaklapid või akvaariumi vaatamine. Igatahes ma ei soovita avatud kontorit,” ütles Saar. „Kolmas maja on meil ka, aga selle osas on kolleegid, kes on kaameratega seal telemaja keldrites käinud, jäänud arvamuse juurde, et kolikambritesse ja vanaema magamistuppa külalisi ei viida,” jätkas ta.

„Sellistes keskkonnatingimustes me töötame. Meil on igasuguseid inimesi muidugi seal ka – on raamatupidajad, on tehnikud, on operaatorid, on produtsendid, on programmi planeerijad, on programmeerijad, on ajakirjanikud – mõned printsessid ja primadonnad, kroonimata kuningad. Igatahes, rahvast on igasugust – hullem kui teatris, ma arvan,” sõnas Saar.