Kas Stockmann jääb ellu? Soomlaste eliitkaubamajade allakäiku on valus vaadata

Aastakümneid luksuse, kvaliteedi ja eliidi vasteks olnud Stockmanni kaubamaja vaikset allakäiku on paljudel valus vaadata.

Tegelikult, ütlevad majanduseksperdid, pole Stockmann 2008. aasta kriisist siiani taastunud. Sel nädalal teatas firma, et müüb nii Soomes, Eestis kui ka Lätis oma kaubamajad maha ja tegutseb edasi üüripinnal.

See on osa firma ellujäämise nimel tehtavatest ümberkorraldustest – sisuliselt selleks, et tekiks vaba raha, mida maksta võlgade katteks. Tallinna ühel tuiksoonel asuvale Stockmanni majale leidub potentsiaalseid ostjaid Eesti ärimeestegi seas.