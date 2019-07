Kas suurkoondamine päästab Deutsche Banki? Investorid kahtlevad ja aktsia langeb

Pühapäeval teada antud koondamine lööb eriti karmilt aktsiaüksust, kuid ka mõned võlakirjavahenduse üksused suletakse. See tähendab panga pikaajalisest investeerimispanganduse ambitsioonidest loobumist. Kokku on üksuses 38 000 töötajat, pangas on üldse 91 500 töötajat.

Kui eile oli aktsia esmane reaktsioon positiivne, siis investorid müüsid päeva lõpuks aktsia 5,4 protsenti reedesest sulgemishinnast madalamaks. Panga finantsjuht märkis, et ka 2020. aasta jooksul on küsimärgi all, kas pank jõuab tulemusega nulli.

„Küsimus kus on Deutsche Banki tulevane kasumiteenimisvõime, on jätkuvalt vastamata,“ lausus Viola Risk Advisorsi analüütik David Hendler Reutersile. „On kaheldav, kas nad suudavad luua kolme aastaga parema panga.“

Reitinguagentuur Fitch teatas, et panga tulevane krediidireiting oleneb sellest, kui edukalt nad suudavad plaanid ellu viia. Agentuur alandas juunis panga reitingu BBB tasemele, mis on madalaim investeerimisjärgu reiting. Allpool on rämpsreitingud.

Teine reitinguagentuur Moody's teatas, et kiire plaani elluviimisel on suured väljakutsed, mis tõttu krediidireitingut võidakse alandada.

„See on riskantne manööver, kuid õnnestumisel võib see panga tagasi tuua,“ ütles üks panga kümne suurema aktsionäri lähedalseisev isik.

JPMorgani analüütikud nimetasid plaani jõuliseks ja esmakordselt mitte pool-plaaniks, kuid nad kahetlevad panga juhtkonna võimes plaan ellu viia, saavutada tulude kasv ja taastada töötajate motivatsiooni.

Täna langes aktsia 3,1 protsenti, 6,575 euroni. Aastaga on aktsia hind kukkunud 32.8 protsenti.