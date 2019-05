Kas Tallinnas on vähe rikastele kortereid ja Jurmalas aja tikutulega vaestele mõeldud kortereid taga?

Mereäärsed linnad nagu Tallinn, Jurmala, Klaipeda, Palanga või Odessa meelitavad igal aastal ligi sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid turiste. Ka huvi soetada kinnisvara nendes linnades mere vahetus läheduses on kasvamas.

Tulemused on kummalised. Jurmalas on valdav osa kortereid mõeldud rikastele. Üle 200 000 euroseid kortereid on city24.lv andmetel müügis 656 tükki, 100 000 – 200 000 euroseid 163 korterit ja alla 100 000 euroseid kortereid kõigest 43.

Tallinn ei tundu kalliste korterite mõistes Jurmalaga võrreldes suurlinn. Tallinnas on üle 200 000 eurose hinnaga kortereid müügis 1024, 100 000 kuni 200 000 euroseid kortereid 2152 ja kuni 100 000 euroseid kortereid 1576.