Kas tead, mille järgi sind tegelikult tööle valitakse?

Ketlin on läbi viinud rohkem kui 7000 töövestlust. Ketlini sõnul pole värbamine lihtsalt CV saatmine või töövestlus. Värbaja töö on mõista ettevõtte juhti ja meeskonda ning sobitada sinna õige inimene.

Siit leiad olulisemad valikukriteeriumid, mille järgi tööandjad endale töötajaid valivad.

Sobivus juhiga

Inimest värvates on kõige olulisem, et ta sobiks oma otsese juhiga. Samamoodi nagu juhid on erinevad, on ka need kriteeriumid ja valikud erinevad. Inimene peab sobima juhi visiooni, strateegiate, väärtuste ja põhimõtetega. Seega - CV võib olla täiuslik, aga kui isiksusena ei ole juhiga klappi, siis paraku jääb kandideerimine tõenäoliselt tulemuseta.

Sobivus tiimiga

Lisaks sellele, et inimene peab sobima juhiga, peab ta sobima ka meeskonnaga, kellega hakkab igapäevaselt koos töötama. Sinu tarkus, tublidus ja osavus kaotab tähtsuse, kui sa ei sobitu tiimiga.

Kodutöö tase

Kui pärast esimest töövestlust antakse kandidaadile kodutöö, siis tuleb suhtuda sellesse täie tõsidusega. See näitab värbajale selgelt ära, kes viitsib pingutada, milline on kandidaatide tase ja täpsus ning kas inimene mõtleb juhi ja meeskonnaga sarnaselt.

Vastav välimus

On ametikohad, kus paraku on oluline ka teatud välimus. See pole diskrimineerimine, vaid paratamatu fakt. Inimene peab sobituma oma välimuse poolest ka meeskonda, lisaks klientidele jätma ettevõttest hea mulje. Seega vali hoolikalt, mis pildi sa endast CV'le paned.

Õige inimene vastavalt ettevõtte arenguetapile

Ettevõtted on erinevates arenguetappides ja tark juht valibki endale uut inimest just selle järgi, kus ta oma firmaga parasjagu on või lähiajal liikuda plaanib. Inimesed peavad toetama ettevõtet just selles etapis, kus see parasjagu on. Seega - kui sa ei osutunud valituks, siis võis see olla seotud ettevõtte arenguetapiga, mitte konkreetselt sinu ebapädevusega.

Õppimisvalmidus

Tööandjad hindavad ka inimese õppimis- ja arenguvalmidust. Nad vaatavad, kui uudishimulik, arenemishuviline ja õppimisvõimeline sa oled. Juhid tahavad, et nende meeskond koosneks liikmetest, kes oleksid valmis liikuma edasi, arenema ja uusi suundi kiirelt omaks võtma. Seega rõhuta oma õppimisvalmidust nii CV's kui motivatsioonikirjas.