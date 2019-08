Kas teie oleksite nõus maksma paarsada tuhat eurot korteri eest, kuhu mahub vaid voodi?

Sellisesse minikorterisse, mille ruutmeetri hind on üle 15 000 euro, mahub vaid üks voodi, väike sügavkülmik ning külmkapiga köögi tööpind.

Maakler Pertti Sivoneni sõnul on Helsingi kesklinnas sellise hinnatase küsimine kesklinnas tavapärane.

Vaata Iltalehti originaalloo pilte SIIT.

„Eluasemetehingutes käsitletakse stuudioid mitte ruutmeetri hinnaga vaid tervikuna. Ma ütleksin, et sellise suurusega korteri puhul on see hind selles piirkonnas üsna tavaline,” tõdes Sivonen.

Lisandväärtust pakuvad mitte ainult asukoht, vaid ka tõsised renoveerimistööd.

„Korter asub Helsingis väärtuslikus piirkonnas ja kesklinna lähedal. See on väike, kuid kappidega hästi varustatud. Seal saab magada ja ringi liikuda,” kirjeldas Sivonen.

Stuudio asub 1931. aastal ehitatud majas.

Iltalehti on varem kirjutanud minikodudest, kus kogu pind on tõhusalt ära kasutatud. Näiteks 13,5-ruutmeetrine mini-kodu pani ostjad võistu pakkuma, vaatamata kõrgele ruutmeetri hinnale. Mini-kodu on trendikas lahendus. Üha rohkem inimesi soovib seda keskkonnateadlikuse ja lihtsa koristamise tõttu.

„On üsna palju inimesi, kes ei vaja enda ümber nii palju ruumi ega asju. Piisab, kui on koht riiete vahetamiseks ja magamiseks,” nentis Sivonen.

Näiteks võib minikorter pakkuda huvi inimesele, kes külastab iganädalaselt Helsingit, kuid ei soovi hotellis ööbida. Minikodus võiksid elada üksikud või õpilased.

“Praegu elab seal tegelikult paar. Muidugi see sobib neile mõlemale hästi, kuid sellisel pinnal elamiseks peaksid teil olema üsna lähedased ja head suhted,” rääkis Sivonen.

Maakleri sõnul müüvad minikorterid praegu hästi.