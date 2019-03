Kas teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine tooks hüperinflatsiooni?

Ärilehele teadaolevalt on rahandusministeeriumi esindajad koalitsiooniläbirääkijaid hoiatanud, et teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine tooks kaasa hüperinflatsiooni. Keskpanga president Ardo Hansson kinnitab, et teise samba vabatahtlikuks muutmine on väga negatiivne samm. Lühemas perspektiivis võib kogutud säästude kohe kasutusse võtmise lubamine niigi kuumava majanduse täitsa lõhki kütta.