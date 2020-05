Kas tõesti julgetakse? Lähiriikide turistid soovivad Eestisse reisida ja vastupidi

„Meie küsitlus näitab selgelt, et Läänemere piirkonna riikide inimesed teevad reisiplaane juba selleks suveks ja valdavalt keskenduvad need plaanid võimalustele ja valikutele, mis on kodu lähedal," ütles küsitluse tulemusi kommenteerides Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. "Eesti, Soome ja Rootsi elanikud on praegu mõistetavalt ettevaatlikud kaugematesse sihtkohtadesse reisimise osas, kuna pandeemia ei ole globaalses mõõtmes kaugeltki seljatatud. Teisalt on märgata ka teatavat väsimust pärast pikka kodus veedetud perioodi ja näeme klientide seas kindlat soovi minna avastama vähemasti kodule lähedamaid ja ohutuid paiku," selgitas Nõgene.

„Eesti, Soome ja Rootsi inimesed hoiavad ilmselgelt väga teraselt silma peal pandeemia olukorra arengutele lähiriikides ja mõningane kindlus reisimise suhtes on saanud ka positiivse impulsi tänu enam-vähem sarnasele olukorrale Baltimaades ja enamikes Skandinaaviamaades. Hiljutine olukorra paranemine Baltikumis ja Soomes on aidanud kaasa just selliste küsitluste tulemuste kujunemisele, kus näeme, et lähiriikidesse reisimine riigipiiride avanedes on inimeste jaoks vägagi päevakorral käesoleva suve plaane tehes," lisas Nõgene.

„Leiame, et reisipiiranguid leevendades just nende riikidega, kus on meile sarnased pandeemia olukorra arengud ning soodustades reisimist meie lähiregioonis, aitavad meie riikide valitsused omalt poolt kaasa ohutumale reisimisele sel suvel ja hoiavad ära selle, et otsitakse alternatiivseid puhkuse võimalusi kaugemates sihtkohtades," kinnitas Nõgene.