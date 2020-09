Kas tõesti nii teadlikud? Uuring näitab, et eestlane säilitab väikelaene võttes enamasti kaine mõistuse

Kõige sagedamini eelistatakse väiksemaid summasid laenata oma kodupangast ja teisi panku kaalutakse alles siis, kui kodupangast saadakse eitav vastus. Samas koguvad väikelaenuandjatena üha suuremat populaarsust Eesti kapitalil põhinevad pangad ja vältida püütakse nn. laenukontoritega kokku puutumist, kirjutab Coop Panga tarbimisfinantseerimise äriliini juht Rasmus Heinla.

Norstat Eesti viis hiljuti läbi uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada, milline osa Eesti elanikkonnast on väikelaenudele enim avatud. Lisaks uuriti, millised on inimeste peamised argumendid ja ootused, kui nad kaaluvad väikelaenu võtmist. Tulemustest nähtub, et 42% Eesti täiskasvanud elanikkonnast on mingil ajahetkel võtnud väikelaenu. Neist 41% on teinud seda ühel korral ning 41% kahel või kolmel korral. Samas on väikelaenu tarbimisele avatud ligi kolmveerand (74%) vastanutest ja vaid veidi enam kui veerand (26%) välistab selle võimaluse - nad pole kunagi väikelaenu võtnud ega võtaks seda ka tulevikus.

Valdavalt on suhtumine väikelaenudesse soosiv: rohkem kui pool vastajatest peab väikelaenu sobilikuks kõigile, kellel on raha vaja ja oma vahenditest kohe ei jätku. Kolmandik samas usub, et väikelaenud on suunatud madalama finantsteadlikkusega inimestele, kes ei saa aru, et raha tuleb kalli hinnaga. Ootuspäraselt on viimase hoiaku esindajate seas kõige rohkem neid, kes pole ise väikelaenu võtnud ja välistavad selle võtmise ka tulevikus.

Miks ja kust väikelaenu võetakse?

Väikelaenu tarbijatest 26% eelistab soovitud summa kohe kätte saada ja mitte raha koguda. Väikelaenu võetakse enim auto ostuks, remondiks või ehituseks ja kodutehnika soetamiseks. Lisaks peetakse väikelaene otstarbekaks ka kinnisvara ostmisel ja tervise ning hariduskulude katmisel.

Arvamuste kohaselt tehakse oma laenuotsus tuginedes intressile ja krediidi kulukuse määrale ning võimalusel valitaks kodupank. Lisaks hinnati üsna oluliseks ka madalaid või puuduvaid lisatasusid.

Kui vastajatelt uuriti, mille põhjal nad viimase laenuotsuse tegid, selgus, et just see laenuandja valiti sellepärast, et tegu oli kodupangaga. Intressi, krediidi kulukuse määra või lisatasude osatähtsus oli otsuse juures märkimisväärselt väiksem. Ainult kodupangast võtavad pakkumise enam kui pooled laenust huvitatud inimesed. Kodupanga eelistena nähakse ennekõike sissetulekute ja finantskäitumise info olemasolu, mistõttu pole vaja esitada täiendavaid dokumente. Seetõttu on laenu saamine ka lihtsam ja kiirem.