Kas töötajal on õigus vaidlustada olukord, mil ülemusel oli vaja tema isikliku e-postiga tutvuda?

Lugeja küsib: Mu ülemus ütles, et tal on vaja minu puhkuse ajal postkastil silma peal hoida, juhuks kui mõni klient otse minu aadressile kirjutab. Olen oma meiliaadressi kasutanud ka mõningate erakirjade jaoks. Mul ei ole küll midagi varjata, kuid kas tööandjal on õigust nõuda ligipääsu minu nimel olevale e-postkastile?

Vastab Andmekaitse Inspektsioon: Töötajal on õigus vaidlustada igasugune kõrvaliste isikute tegevus, mis on seotud tema nimelise e-postkasti kasutamisega. Kui aga tööandja on eelnevalt töökorraldusreeglites paika pannud nimelise e-postkasti kasutamise reeglid, on selle kaudu täpsemalt reguleeritud, kas ja millistel tingimustel on isiklik kirjavahetus lubatud ning millistel juhtudel tohib tööandja, arvestades töötaja õigust privaatsusele, tutvuda tema nimelises e-postis olevate kirjadega.

Näiteks, kui tööandja lubab tööalast e-postkasti isiklike kirjade jaoks kasutada, mis on igati mõistlik, võib töökorraldusreeglitesse panna kirja, et „tööandjal on õigus tutvuda töötaja tööalaste kirjadega juhul, kui tööandjal ei ole teist võimalust äritegevuseks vajaliku info saamiseks. Tööandja väldib seejuures asjasse mittepuutuvate kirjade igasugust töötlemist. Isiklikuks kirjavahetuseks tuleb töötajal pidada e-postkasti kausta nimega „ISIKLIK".