Kas tuleb ära? Soome ajaloo suurim majandustehing võib olla kohe käes

Kone ja CVC Partners tegid Helsingin Sanomate andmetel 17 miljardi eurose pakkumise. See olevat suurim pakkumine sügavates majandusraskustes saksa terasetootja ThysseKruppi liftitootmise üksuse eest.

Allikad ei kinnitanud soome lehele tehingusummat, kuid märkisid, et see on ikka väga lähedal tehingusummale. Tegemist on mittesiduva pakkumisega.

Kui see tehing toimuks, oleks see Soome majandusajaloo suurim tehing. Teatavasti ostis Alcatel-Lucent 2015. aastal Nokia ligi 16 miljardi euro eest.

Saksa liftitoomise üksuse ostu järel saaks Konest maailma suurim liftitootja. Teised selle valdkonna suurkujud on Otis, Mitsubishi Electric ja Schindler.

Saksa liftitootja võiks olla väärt umbes 30 miljardit eurot, mistõttu selle saaks kätte sisuliselt võileivahinna eest.

Lehe andmetel on Kone ja CVC pakkumine umbes miljardi euro võrra suurem konkurentide omadest.

ThyssenKrupp teeb müügiotsuse veebruari keskpaigas.