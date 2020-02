Kas ühiskond peaks andestama? Maailma ühel legendaarsemal investeerimiskelmil on surm silme ees

2008. aasta külmal detsembripäeval teatas legendaarne investeerimisguru Bernie Madoff oma perekonnale šokeeriva uudise. Juba varem oli ta poeg Markile tunnistanud, et nende firma ei suuda maksta klientidele välja 7 miljardit dollarit. Pojale oli see šokk, sest tema arvas, et investeerimisfirmas tiirles 40 kuni 60 miljardi väärtuses klientide vara. Madoff tegi pojale veel ühe veidra soovituse - maksta ettevõtte poolt tasutavad boonused juhtkonnale välja kolm kuud enne tavapärast tähtaega. Täpsemalt 170 miljoni jagu. Klientide jaoks raha ei ole, aga endale boonuse maksmiseks on, imestas poeg.

10. detsembril tehtud ülestunnistuses teatas Madoff, et midagi ei ole enam alles ja et kogu äri oli olnud üks suur vale. Samal päeval teatasid mehe pojad Mark ja Andrew isa tegemistest FBI-le. Järgmisel päeval arreteeriti Madoff ning hiljem mõisteti ta süüdi maailma ajaloo suurima Ponzi-skeemi orkestreerimises. Jutt käis miljarditest dollaritest ja see raputas investeerimismaailma põhjalikult. Tuhanded kliendid kaotasid kokku 17 miljardit dollarit. Ja sugugi mitte kõik neist ei olnud rikkurid. Mõned panid mängu kõik oma säästud. Kogu pettus kestis 20 aastat. Madoffile määrati 150-aastane vanglakaristus.

Nüüd soovib ta vanglast varem vabaneda, sest ütleb, et ta on suremas neeruhaigusesse. Ta esitas hiljuti kohtunikule palve, et talle antaks armu, et ta saaks oma elupäevad lõpuni elada sõbra juures.

Kohtudokumentidest saab lugeda, et Madoffil on jäänud elada alla 18 kuu. Lisaks neeruhaigusele on tal ka mitmed muud tõved kallal. Süda jupsib ja vererõhk on kõrge. The Washington Post vahendab Madoffi sõnu: