Kas uus külm sõda või Hiina võtab USA juhtiva rolli üle: neli stsenaariumit, milline võib olla koroonajärgne maailm

Penttilä sõnutsi on koroonapandeemia Skandiaavia riikide ja Eesti koostööd kahjustanud. Kuna oleme väikesed riigid, siis peame koostööd tegema nn uue Põhjala raames, kuhu kuuluvad Skandinaavia riigid ning Baltimaad.

Oxfordi ülikoolist filosoofiadoktori kraadi saanud Penttilä asutatud Nordic West Office'i töötab erinevate tulevikustsenaariumite kallal, kuhu suunas maailm pärast Covid-19 pandeemiat ehk 3-8 aasta jooksul liigub.

Erinevate tulevikunägemuste peale on oluline mõelda, sest see valmistab meid ette võimalikeks erinevateks arenguteks ning juhul kui need tõeks saavad, ei tule nad üllatusena. Igaks stsenaariumiks saab välja töötada tegevusplaani mis tähendab, et meil on võimalus end tulevikujuhtumisteks süsteemselt ette valmistada. Ning lisaks annab erinevate stsenaariumitega tegelemine organisatsioonide ning ettevõtete töötajatele ühise keele, mõistmise, millest, me räägime.

Penttilä märkis praegust Covid-19 pandeemiast põhjustatud olukorda kommenteerides, et Nordic West Office'i üks varasem stsenaarium nägi ette kriisi, mis viib inimeste väärtuste muutumise ning majanduskriisini. Ta tunnistas, et nad panid selle stsenaariumiga mööda, sest arvasid, et kõige hullem kaasnev mõju on see, et globaalne majanduskasv saab olema nullilähedane. Praegune tulemus on aga oluliselt hullem.

Nagu toob välja OECD, on praegu tegemist viimase saja aasta kõige hullema majanduslangusega.

Penttilä tõi välja, et inimesi ei vaeva praegu mitte ainult pandeemia, tööpuuduse suurenemine ning suur võlakoormus, vaid ka poliitilised pinged. Ta on rääkinud mitmete maailma juhtivate teadlastega, nende seas ka kahe Hiina teadlasega, kes tõid välja sõja puhkemise võimaluse. Hiinlased nimetasid näiteks Taiwaniga võimaliku sõja puhkemise tõenäosuseks 10-20%, hinnates seda madalaks, kuid Penttilä kinnitusel on see tõenäosuse number väga kõrge.

Kui 100 aasta taguse suure, miljoneid inimesi tapnud Hispaania gripi pandeemiale järgnes kahekümnendate aastate kiire arengu laine, siis kas nüüd võime oodata midagi sarnast? Kas meid ootab eest õitseng või häving?