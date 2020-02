Kas valitsus on valmis näitama selgroogu? Sotsidelt tuli ettepanek Tootsi tuulepargi pealt Eesti Energiale kulukaid toetusi mitte maksta

Riigikogu juhatuse otsusega võeti sotsiaaldemokraatide välja pakutud otsuse eelnõu reedel menetlusse. Eelnõuga soovitakse ära hoida lõpptarbija taastuvenergiatasu kasv rohkem kui 20% ja luua tingimused järgnevatel aastatel taastuvenergia tasude vähenemiseks lõpptarbija jaoks. Eelnõu juhtivkomisjoniks on määratud majanduskomisjon.

Parlament saab küsimuse valitsusse saata

Pärast seda, kui arutelu ettepaneku üle on komisjonis aset leidnud, liigub see edasi riigikogu suurde saali, kes peab siis otsustama, kas teeb valitsusele ettepaneku, et Eesti Energia loobuks Tootsi tuulepargi pealt selle valmimise järel vana skeemi järgi toetuste küsimisest, või mitte.

Kui valitsus peaks selle mõttega päri olema, peaks rahandusminister Martin Helme rakendama oma võimu Eesti Energia üldkoosolekuna ja andma ettevõttele käsu, et see toetusi küsima ei läheks. Kas see ettepanek ka riigikogus toetuse saab ja valitsuse lauale jõuab, näitavad lähinädalad.

Lõppeva nädala teisipäeval leidis pärast mitu aastat kestnud vaidlusi aset Tootsi tuulepargi maa enampakkumine, mille võitis Eesti Energia 51,5 miljoni suuruse pakkumisega. See ületas alghinda enam kui neljakordselt. Paremuselt teise pakkumise tegi Utilitas, kes pakkus tuulepargi maa eest 51,45 miljonit eurot.