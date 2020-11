Kas Veli Kraavi kaasuse üheks osaks on legendaarse laevakompanii pankrotiasi?

Tanel Saarmann reporter RUS

Vjatseslav Leedo Saaremaal Foto: Rauno_Volmar

Riigiprokuratuur esitas 24. novembril pankrotihaldurile Veli Kraavile kahtlustuse pankrotivara omastamises eriti suures ulatuses ja altkäemaksu võtmises. Ärilehele teada olevalt on üks ettevõte, millega kogu juhtum seotud on, pankrotistunud Saaremaa Laevakompanii. Väidetavalt on altkäemaksu andmises kahtlustatav selle endine omanik Vjatšeslav Leedo.