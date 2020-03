Kas viiruse hirm? Läti poodides on nõudlus kruupide ja makaronide järele hüppeliselt kasvanud

Jaekaupmehed kinnitavad, et defitsiiti veel tunda ei ole ning nii jaekaupmeestel endil kui tarnijatel on piisavalt varusid, et suurenenud nõudlusega hakkama saada.

Mida siis kokku ostetakse? Ikka selliseid kaupu, mis kauem säilivad nagu konservid ning kuivained. „Ilmselt tahavad ostjad tagada, et neil oleks kodus piisavalt toitu juhuks, kui nad ei saa välja minna,“ selgitas Läti Delfile Elvi Latvija kommertsdirektor Laila Vartukapteine.

Maxima Latvija ostudirektor Edvins Lakstigala lausus, et kuna osades kauplustes on nõudlus teatud toiduainete osas suurenenud, siis on ka sinna tarnitavaid koguseid suurendatud. Jutt käib eelkõige tatrast, makaronitoodetest ning ingverist.

Rimi Latvia kommunikatsioonijuht Regina Ikala tõdes, et viimasel ajal on Rimi poodides suurenenud nõudlus kruupide, konservide, kuivikute ning teiste pika säilivusajaga toodete järele, kuid neid tooteid jätkub.