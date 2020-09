Kas võin töölt lahkudes kliendid kaasa võtta ehk kellele nad kuuluvad?

Samas ei ole võimalik ette heita selle kasutamist, mis on omandatud kogemusena ja olemas töötaja peas - tema oskused ja võimekus kliente otsida ja leida. Samuti ei saa väita, et töötaja peaks oma töökohavahetust kliendi eest kiivas saladuses hoidma. Ainuüksi kliendi informeerimine uues kohas tööle asumisest ei ole reeglina veel kliendi mõjutamine.

Kliendiandmed pole alati ärisaladus

Arvestada võib ka sellega, et mitte kõik klientide nimed või e-posti aadressid ei ole tingimata ärisaladus. Mis on konkreetsel juhul ärisaladus, sõltub paljuski üksikjuhtumi asjaoludest. Seadus näeb ette kindlad kriteeriumid, et tegu oleks ärisaladusega, näiteks et ettevõte on tarvitusele võtnud erilisi meetmeid info salajas hoidmiseks ning töötajatele on selgitatud, et tegemist on konfidentsiaalse infoga, mida tuleb eriliselt hoida. Kui tööandja ei ole ise töösuhte käigus infot ärisaladusena käsitlenud ja hoidnud, ei saa infole ärisaladuse staatust omistada tagantjärgi.

Vältimaks olukordi, kus töötaja töösuhte lõppedes tahtmatult või tahtlikult kliendid uude ettevõttesse kaasa võtab, tuleb piirid panna paika juba töösuhte alguses. Töölepingus on lihtne kokku leppida, kas üldse ja millistel juhtudel võib töötaja lahkuda koos kliendiinfoga ning kui seda mitte lubada, siis millised on tagajärjed. Ka juhatuse liikme leping võiks sisaldada punkte, mis defineerivad konkreetse ettevõtte ärisaladuse komponendid. Sel viisil käitudes on kõikidele osapooltele selge, milline osa töö tulemusest kuulub ettevõtte intellektuaalomandi hulka.