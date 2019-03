Kas võõrkeele oskus annab tööl palgalisa ja millise keele oskuset on kõige rohkem kasu?

Seda siis olukorras kus teised tingimused on teiste töötajatega võrdsed.

Soomes annab kolmanda ehk kõrgema taseme keeleoskus tema sõnul palgas suurema hüppe. Samas on Soome turul Soome keele oskus olulisem ja ka rahaliselt rohkem juurde andev kui inglise keele oskus.

Valk tõi välja, et hariduses võõrkeeleoskus statistiliselt kasu ei anna.

Kuid kõigil, kes tegelevad teadus- ja tehnoloogilise tegevusega, annab inglise keele oskus juurde keskmiselt 400 eurot kuus.

Juhtidel, tippspetsialistidel ning ametnikel annab inglise keele oskus keskmiselt kuus juurde 350-400 eurot kuus.

Valgu sõnul on ahest võõrkeelest tööturul rohkem kasu kui ühest.

Eesti eristub tema sõnul teistest Euroopa riikidest sellega, et meil on mitme keele valdajaid palju. Nii on meil ühe võõrkeele valdajaid 55%, kahe võõrkeele valdajaid 20% ning kolme ja enamat võõrkeelt valdab 5% elanikest.

Valk tõi välja, et kõige olulisem on tööturul inglise keele oskus. Soome keel oskusest on kasu eriti siis, kui töö on seotud Soomega. Vene keele oskusest on suurem kasu müügiga seotud tegevusaladel. Teiste võõrkeelte oskus tuleb tema sõnul kasuks ainult haridusvaldkonnas.