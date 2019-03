Kasela: nii Keskerakonna kui EKRE majandusprogrammid on võhiklikud

Tänaseks on Ratase avantüürist info jõudnud juba välismeediasse. Eks reitinguagentuurid teevad juba tööd, hindamaks uuenenud poliitilist riski - ja kui see hinnatakse kõrgeks hakkab see mõjutama nii Eesti Energia kui teiste riigiettevotete laenutingimusi. Kindlasti ei saa selline koalitsioon teede ehitamise laenuraha enam soodsalt, ja otseinvesteeringute osas pannakse pidur peale kohe. Ühegi Euroopa riigi majandus pole paremaks läinud kui populistid ja paremäärmuslased võimul on.

Niigi tühja riigikassa täitmisega läheb uuel koalitsioonil väga keeruliseks. Lühidalt kokkuvõttes - kõik hea mis oli (sotsiaaldemokraadid said oma vitsad küll aktsiiside eest õigustatult kätte) on asendunud kaose ja ebakindlusega. Ja mille pärast? Et üks mees saaks edasi olla peaminister.