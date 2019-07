Käsitööõlle ülevaade: teerajaja kahjumis, uustulnuk purustab rekordeid

Eestis esimeste seas käsitööõlu turule toonud Õllenaut on viimased paar aastat võidelnud kahjumiga, mullu jätkas kolmandat aastat kahanemist ka käive, mistõttu on valdkonna üks pioneer praegu kümme korda väiksem kui hiljem turule tulnud ja nüüd liidriks kerkinud Põhjala.

Õllenaudi ühe juhi Urmas Rootsi sõnul on tulemuste taga vaid Eesti turule keskendumine, mida võimendas kaks aastat tagasi tõusnud alkoholiaktsiis, käsitööõllede tavakaubaks muutumine ja piirikaubandus.

Seevastu Põhjala kogukäibest moodustab ligi 70% välismüük ja viie aasta pärast plaanitakse välisturule müüa 95% toodetest. "Eesti turg on nii pisike, et siin hästi toimetamiseks pead tohutult ressurssi kohe algusest investeerima turundusse ja distributsiooni, mida meil ei olnud," ütles Põhjala kaasasutaja Enn Parel ning lisas, et väikesel turul kasvamiseks tuleb vaadata Eestist väljapoole.

