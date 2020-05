Kaspar Oja piirangute vähendamisest: ekslikult arvatakse, et peame valima vähemate surmade ja majanduse õitsengu vahel

Kaspar Oja RUS

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Foto: Eesti Pank

Piirangute vähendamise arutelus vastandatakse tihti tervishoidu ja majandust. See viib arvamuseni, et meil on kaks äärmust: esimeses on vähem surmasid ja teises majandus õitseb. See on ekslik. Ka majanduse taastumiseks on vaja viirus kontrolli all hoida. Peame mõtlema sellele, millised on mängureeglid, mille järgi peame oma elu mõnda aega korraldama, et vältida lauskeelde ja hoida samas viiruse levik kontrolli all, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, väjendades oma isklikke seisukohti.