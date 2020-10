Kaspar Oja: turismi kevadisel toetamisel võib olla ka negatiivne mõju

Palgatoetusega kaasnes nõue, et ettevõte peab töötajaid palgal hoidma, see aga tähendas, et toetust saanud ettevõtetel jäi esmane vajalik kohandumine uue olukorraga ära. Just see esimene kohandumine võib aga olla ettevõtte edasise tegutsemisvõimekuse jaoks väga oluline. „Nii, et edaspidi võime näha nende toetuste negatiivset mõju," lausus Oja.

Koondamine tuleks Oja sõnul läbi viia võimlaikult kiiresti, sest kuna sellega kaasnevad ettevõtte jaoks kulud, siis ei pruugi talvel koondamine enam ära tasuda, kuna suvine hooaeg läheneb ja inimesi tuleb siis uuesti palgata.

Kui suur turismisektori mõju meie majandusele tegelikult on? Hinnangud erinevad ning sageli räägitakse, et me ei arvesta turismisektori olulisuse hindamisel kaudset mõju.

Majandusekspert Heido Vitsur märkis, et turistide mõju hindamine on erinev. Ja kui võtta näiteks kruiisituristid, siis nende mõju meie majandusele on põhiliselt läbi Tallinna Sadama kaitasude. „Kruiisituristid ostavad siin õlut ja pudeli vett ja ehk mõne väikse meene, aga nad ei käi siin šoppamas. Kui laevad ära kadusid, siis mõjutas see Tallinna Sadamat ja läbi selle ja Eesti riigi kui omaniku dividenditulude," rääkis Vitsur. Tema sõnul on kõige väiksem turismi osakaalu hinnang 4%, suurem kaks korda suurem. „Mis õige, ei tea. Kui võtta aluseks 4%, siis veerandi ärajäämine ei ole katastroof," lausus Vitsur.

Oja sõnul tuleb turismis eristada lühi- ja pikaajalist mõju. Tema sõnul ei ole turismi osakaal majandusest nii suur kui arvatakse, sest sageli arvestatakse turismi arvestusse ka asju, mis tegelikult sinna ei kuulu. Näitena tõi ta põhjanaabrite alkoholilostud, mis arvestatakse turismikulutusteks. Samas, kui piirid püsivad lahti ja laevad liiguvad, siis jätkuvad ka alkoholiostud.

Küll tuleb arvestada pikaajalise mõju, näiteks kontaktide puudumisest tuleneva mõjuga. „Kui meil ei toimu teaduskonverentse, siis ka meie teadus hääbub," rääkis Oja.

Tarbimisele mõju väike

Mis puudutab turismisektoris hõivatud inimeste töökaotust, siis sellel kaubanduse ja tarbimise seisukohalt suurt mõju ei ole. Turismisektor on madala tootlikkuse ning madalate palkadega, samas väga tööjõumahuks. „Kui sektoris midagi juhtub ja inimesed töö kaotavad, siis mõjutab see küll üldist töötuse kasvu, kuid mõju sisetarbimisele ei ole suur, sest sissetulekud on seal keskmisest väiksemad," rääkis Oja.