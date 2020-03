Kasuta oma aega põnevalt ja kasulikult: võta vastu #AIväljakutse

Praegu on parim aeg end harida. Kutsume kõiki üles võtma vastu #AIväljakutse ja osalema maailma kõige populaarsemal tasuta veebikursusel „Elements of AI”!

Kursusel „Elements of AI” osalemine on ideaalne võimalus oma vaba aega asjalikult sisustada ning saada samal ajal kasulikke teadmisi tehisintellektist ja selle üha kasvavast olulisusest meie igapäevaelus.

Kursusel osalema on oodatud kõik huvilised hoolimata vanusest, soost, haridustasemest või elukohast. Seda enam, et eelnevad teadmised programmeerimisest või tehnoloogiast pole vajalikud.

Võid kursust läbida nii omas tempos kui ka etteantud kuuenädalase õppeplaani abiga. Kursuse läbimiseks ajapiirangut ei ole, aga kõik tublid lõpetajad saavad sertifikaadi.

Ennast saavad täiendada juba haridustee lõpetanud inimesed, gümnasistid, kes saavad aimu ülikoolielust, ja praegused tudengid, kes saavad võimaluse teenida kursuse eest 2 EAP-d. Viimast saavad loomulikult taotleda ka kõik teised kursuse läbijad.

Veebikursuse „Elements of AI” leiab aadressilt elementsofai.ee. Osalemiseks tuleb luua konto ja asuda ülesandeid lahendama.

Kursuse eesmärk on kasvatada ühiskonna teadlikkust tehisintellekti teemadel. Kursuse töötasid 2018. aastal välja tehnoloogiaettevõte Reaktor ja Helsingi ülikool ning praeguseks on osalejaid juba rohkem kui 350 000 inimest 110 riigist. Kursuse Eesti patroon on ekspresident Toomas Hendrik Ilves.

Ole 1% eestlaste hulgas, kes kursusest osa võtab, ja teeme koos Eesti targemaks!