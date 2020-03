Katastroof fototurul. Kaameramüük on drastiliselt langenud

Foto: Pixabay

Hoolimata ülemaailmsest majanduskriisist jäi fotokaamerate hiilgeaeg vahemikku 2008-2010, edasi on tootmine langenud aga tervelt 88% ja sektori käive 74% võrra. Põhjus on lihtne - mobiiltelefonid on turu üle võtnud, kirjutab portaal fotojutud.ee