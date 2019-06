Katre Kõvask hakkab juhtima Tallink Grupi rahvusvahelist kaldakaubandust

„Just eesootava töö mitmekülgsus ning võimalusterohkus ning kogenud ja ambitsioonikas meeskond said määravaks, miks pakkumise Tallinki meeskonnaga liituda vastu võtsin,“ ütles Kõvask.

Tallink Grupi rahvusvahelise kaldakaubanduse juhina hakkab Kõvask vastutama Tallinki ja tütarettevõtete rahvusvahelise kaldakaubanduse strateegia välja töötamise ja elluviimise eest, kaldakaubanduse äri- ja tootmiskontseptsioonide eest, kalda tootmisüksuste eest, kaldakaubanduse müügipunktide ja –üksuste eest, juhtima frantsiiside omandamist ning tegelema Tallinki tegevuste laiendamisega rahvusvaheliselt.

„Ainuüksi viimase pooleteise aasta jooksul on Tallinki tegevus maapeal kiiresti laienenud, seda hetkel eelkõige mitmete uute frantsiiside ja kaupluste näol. Samas on Tallinkil ambitsioone ning juba teatavas arengufaasis projekte oma tegevuse oluliseks laiendamiseks maismaal, nii Eestis kui mujal ning nende projektide ja plaanide edukaks elluviimiseks kutsusime meie meeskonnaga liituma veelgi ühe kogenud tippjuhi,“ rääkis Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Katre Kõvask on tunnustatud Eesti tippjuht, kes on varasemalt turundusjuhina Eesti turule toonud mitmed kaubamärgid ning kuulunud samal ajal erinevate toidu- ja jaekaubandusettevõtete juhtorganitesse. Ta on olnud börsil noteeritud rahvusvahelise toidukontserni Premia Foodsi juhatuse esimees ning juhtinud Pharma Holdingut.

Viimased kaks aastat töötas Kõvask Tere ja Farmi piimatööstuste nõukogu esimehena ning hiljem juhatuse esimehena. Täna on Kõvask jäätisetootja LaMuu nõukogu liige ning MTÜ Estonian Golf and Country Clubi president.