Katri Raik temale esitatud süüdistusest: loomulikult süda valutab. Kellel siis ei valutaks, kui teda on seitsmes surmapatus süüdistatud?

"Mulle on arusaamatu, et kuidas see, kes ei osale koosolekul, saab väita, et protokolli on lühendatud, muudetud? Mille alusel on üleüldse tekkinud selline väide," imestab Katri Raik OÜ Levikomi tegevuse üle. Ettevõte esitas eksministri peale teatavasti täna kuriteoteate.

"Levikom Eesti OÜ ei ole kunagi osalenud ühelgi korruptsioonikomisjoni koosolekul. Ei ole sinna ka kutsutud. Oleme küll pidanud nendega kirjavahetust. Oma paremat arusaamist mööda oleme kõikidele nendele kirjadele, mis Levikom komisjonile on saatnud, ka vastuse saatnud. Minuga nad otseühendust, telefoni teel näiteks või mingil muul viisil, ei ole võtnud. Mulle neid loetletud pretensioone, mida ma siis täna lugesin pressiteatest, ei ole varem esitatud. See on mulle täielikuks üllatuseks."