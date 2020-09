Katseisiku seletamatu haigus peatas ravimifirma AstraZeneca koroonavaktsiini testi

Börsiettevõte nimetas katkestamist rutiinseks ning kinnitas, et juhtumi vaatab läbi sõltumatu komisjon, vahendas Iltasanomat uudisteagentuuri AFP.

Haigestunud inimene elab Suurbritannias. Praegu pole teada, kas kahjustatud inimese sümptomid on seotud vaktsiiniga. Ühtlasi on ebaselge, kui kauaks on kliiniline testimine peatatud.

CNNi algsel kinnitusel pole selge, mis riike testimise peatamine mõjutab. Hiljem ütles ettevõtte esindaja, et testimine peatatakse kõikjal, kus see praegu käib, nimelt Ühendriikides, Brasiilias, Lõuna-Aafrikas ja Suurbritannias.

Väljaande USA Today kinnitusel on see AstraZeneca muidu hästi juhitud vaktsiinide väljatöötamises esimene suur tagasilöök. Varasemates testides väiksemas populatsioonis pole uue vaktsiini tõsiseid sümptomeid kirjeldatud.

Augustis nõustus Euroopa Liit ostma 300 miljonit AstraZeneca annust, kui leiti, et vaktsiin on koroonaviiruse vastu ohutu ja efektiivne. Ettevõte on öelnud, et saab hakata vaktsiini nn erakorralist versiooni tarnima juba oktoobris.

Sel teisipäeval allkirjastas AstraZeneca koos kaheksa muu ettevõttega kokkuleppe, et ei taotle valitsuselt enneaegset heakskiitu koronaarvaktsiinile. Ettevõtted lubasid oodata, kuni neil on piisavalt teavet selle kohta, et vaktsiin on tõepoolest ohutu.

Lisaks AstraZenecale on kolmanda faasi kliiniliste testideni jõudnud veel kaks koroonavaktsiini.

