Kaua oodatud vastus. Eestil on Valgevene osas siiski plaan? Sajad töökohad võivad siia kolida

Tanel Saarmann reporter RUS

Minsk 23.08.2020 Foto: Andres Putting

Juba nädalaid on väldanud piinlik mäng, kus erinevad Eesti ministeeriumid ja ametiasutused on üht kuuma kartulit loopinud nii omavahel kui asutuste sees. Selleks on Valgevene ettevõtete küsimus. Leedu on pannud kokku suure meeskonna, et pakkuda kodumaalt põgenevatele valgevene ettevõtetele uut asukohta. Et meelitada töökohti ja maksuraha. Jutt käib tuhandetest spetsialistidest ja suurest rahast. Eesti, tundus, jäi passima. Pärast pikka vaikust sai Ärileht siiski teada, mis toimub.