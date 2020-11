Kauaoodatud läbimurre? USA ravimihiiu Pfizeri koroonavaktsiini testitulemused näitavad, et see on oluliselt efektiivsem, kui algselt arvati

Kõige värskemad inimkatsed näitavad, et Pfizeri ja BioNTechi koostöös arendatav vaktsiin on osutunud oluliselt efektiivsemaks, kaitsmaks inimesi Covid-19-sse nakatumise eest, kirjutab Wall Street Journal. Ettevõtted andis täna teada, et neil õnnestus 90%-l juhtudel juba viirusesse esimeste sümptomite ilmnedes 94 katsealusel viirusesse haigestumist ära hoida.

See toob USA ravimihiiu arendatava vaktsiini sammukese lähemale võimalusele, et seda hakataks peagi laiemalt kasutama. Pfizeri kinnitusel on nad juba käivitanud vaktsiinile laiemaks kasutuseks loa saamise protsessi. Kõige optimistlikuma stsenaariumi järgi võiks vaktsiin müügile jõuda juba selle kuu lõpus, kui esialgselt kogutud andmed saavad lõpliku kinnituse vaktsiini ohutuse osas.

Lõpliku ajakava panevad aga paika USA terviseametnikud, kes peavad võtma ka aja, et omalt poolt kinnitada, et vaktsiin tõesti toimib. „Loodetavasti saame nüüd edasi liikuda, et saada see vaktsiin võimalikult kiiresti turule ning tagada, et see tõesti aitab viiruse levikule piiri panna,” sõnas Pfizeri vaktsiini uuringute ja arendamise juht Kathrin Jansen.

Ravimifirma ei saa veel anda lõplikult hinnanguid sellele, kas vaktsiin, mida nad katsetavad, on ka ohutu, sest selleks peavad nad USA toidu- ja ravimiameti nõudel olema vähemalt kaks kuud poolt katsealuste rühma võimalike kõrvalmõjude osas vähemalt kaks kuud jälginud.

Pfizeri kinnitusel saavad nad avalikustada katsealuste kahe kuu jälgimisandmed nvoembrikuu kolmandal nädalal. Kui nendest ilmneb, et kõik on korras, esitavad nad avalduse vaktsiini levitamiseks vajaliku loa kiirkorras menetlemiseks. Seni pole ühtegi tõsist kõrvalmõju uuringu käigus ilmnenud, kinnitasid mõlemad ettevõtted.

Siiski pole veel selge, kui pikalt vaktsiini kaitsev mõju kestaks, kuna teadlased pole uuringus osalenud isikuid veel niivõrd pikalt jälginud, et selles osas mingeid järeldusi teha. Üleilmselt võtab nende katsetest osa üle 44 000 katsealuse nii USA-s kui väljaspool.