Kauaoodatud uudis: Eestis avas uksed Xiaomi ametlik e-pood

Populaarne nutiseadmete tootja Xiaomi avas tänasest Eestis ametliku e-poe mi-home.ee, mis suurendab oluliselt nii tehnika kättesaadavust kui ka uute toodete siinsele turule ilmumise kiirust.

“Tänu uuele e-poele saavad Eesti Xiaomi kliendid osa võtta brändi globaalsetest ja piirkondlikest kampaaniatest, saades enda käsutusse ka kiire ning usaldusväärse suhtluskanali tootjaga. Poe avamisel oli ka üheks suureks eesmärgiks uute toodete kiirem lansseerimine ja levitamine, mida muud elemendid ei aeglustaks,” ütles Mi-Home müügijuht Maksim Tšerva.

Seni on Xiaomi tooted olnud saadaval vaid edasimüüjate ja partnerite kaudu, ent tänu vastavatud e-poele saavad kliendid veelgi kiirema teeninduse, tarne ning suurema valikuvõimaluse. “On selge, et uus ja mugavam viis Xiaomi seadmete hankimiseks on rõõmusõnumiks kõikidele praegustele klientidele, kuid on selge, et see aitab tee brändini leida ka neil, kes seni meie tootevalikuga tuttavad pole olnud,” sõnas Tšerva.

Vastavatud veebipoodi iseloomustab rikkalik valik seadmeid, mille juures leiab ka põhjalikud eestikeelsed tootekirjeldused igale tootele. Tšerva sõnul tagab asjalik eestikeelne ülevaade toodetest selle, et klient saab end Xiaomi tootevalikuga väga põhjalikult kurssi viia ning selle läbi leida enda jaoks kõige paremini sobiva seadme.

Uuest e-poest leiab peaaegu kõik seadmed, mida Xiaomi Euroopas pakub alates nutitelefonidest ja lõpetades kütteseadmete ning robottolmuimejatega. Lisaks sellele leiab veebipoest nüüdsest vaid Eesti jaoks mõeldud eripakkumisi, mida seni siinsel turul pakkuda ei suudetud.

“Meil on äärmiselt hea meel, et saame Eestis oma esimese e-poe ametlikult avada. Loodame leida Xiaomile uusi fänne ning meie brändi praegustele kasutajatele veelgi lähemale tuua,” ütleb Xiaomi ametlik esindaja Baltikumis John Zhang.

Xiaomi on brändina Eestis tegutsenud praeguseks neli aastat. Müügiedetabelite alusel on Xiaomi Huawei ja Samsungi järel tõusnud üheks kõige populaarsemaks nutiseadmete tootjaks maailmas.

Hiinas asutatud ettevõte tegutseb juba kümnendat aastat ja keskendub nutiseadmete ning targa riistvara loomisele. Kõik seadmed on loodud IoT ehk asjade interneti platvormi põhimõtetele toetudes. Xiaomi brändi iseloomustab läbiv põhimõte pakkuda klientidele kõige lahedama ettevõtte toodete kasutamise kogemust.

Avamise puhul kehtib kampaania:

Esimesed 100 nutitelefoni ostjad saavad Mi Smart Band 5 kingituseks!

Tutvu uue veebipoe valikuga siin!