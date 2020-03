Kaubamaja jätab avatuks vaid Toidumaailmad ja e-poe

Reedest algav osturalli toimub sel korral vaid e-poes ning kannab seetõttu ka nime e-Osturalli.

„Viirusepuhang on pannud kaubanduse korraliku katsumuse ette," tõdeb Kaubamaja tegevdirektor Erkki Laugus. „Ühelt poolt on ülioluline tõkestada viiruse levikut, teiselt poolt ei tohi unustada, et kümned tuhanded kaubanduses töötavad inimesed Valitsuse korralduse tõttu oma sissetulekut ei kaotaks," nendib ta.

Laugus viitab ka sellele, et olukorra teeb keerulisemaks see, et piirangud on mõneti ebaselged: „Piirangute eesmärk on tõkestada viiruse levikut inimeste seas. Et meetmed töötaks, peaks sulgema eranditult kõik kauplused ja teenindusasutused, välja arvatud toidupoed ja apteegid. Vaid siis saame loota, et saavutatakse soovitud tulemus viiruse leviku tõkestamisel ja olukorra võimalikult kiire normaliseerumine. Kui endiselt jäävad avatuks suure käidavusega kauplused, mis ei müü põhimahus toitu ja ravimeid, siis ei täida piirangud kindlasti oma eesmärki."