Kaubamaja juht kaubanduskeskuste avamisest: lähiaeg näitab, kui paljude poodide uksed jäävad avamata

„Kahtlemata [suhtun sellesse] positiivselt – keskused on juba liiga kaua olnud suletud,” märkis Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp tänase valitsuse otsuse peale 11. maist taasavada kaubanduskeskused.

Kuivõrd kaubamaja enda pinnad on olnud pärast 27. märtsi, kui valitsus otsustas kaubanduskeskused sulgeda, võetud kasutusele e-kaubanduse toetamiseks – need on muutunud komplekteerimisladudeks –, mistõttu tuleb need taas tavakaubanduseks ette valmistada. „See tuleb meil nüüd sealt välja kolida ja need pinnad ette valmistada. See on päris mitmepäevane töö,” lausus ta.

Muus osas on juba mõnda aega olnud kasutusel nii käte desinfitseerimisvahendid kui ka tihendatud koristusgraafikud. Mis puudutab rentnikke, siis seal näeb Puusepp ennekõike kaubanduskeskustel endil võimalust pakkuda tuge opereerimistingimuste läbirääkimise näol. „Kui on põhjust ja võimalik rendialandusega vastu tulla,” põhjendas ta.

Kuigi ei Tallinna ega Tartu kaubamajadest ei ole praegu veel ükski rentnik välja kolinud, rõhutas Puusepp, et seda näitab lähiaeg, kui paljude poodide uksed jäävad Eestis kaubanduskeskustes avamata. „Me oleme kinni olnud 27. märtsist 11. maini – see on päris pikk aeg ja kahtlemata päris raske kõigile üle elada,” põhjendas Tallinna Kaubamaja Grupi juht, kes on 2013. aastast ka Eesti kaupmeeste liidu juhatuse esimees.

Ta ise usub, et 11. maist suurt tungi kaubanduskeskustesse ei teki. „Eks see liikumine saab olema samasugune kui enne sulgemist – ega enne sulgemist oli ka suhteliselt vaikne –, ainult selle muutusega, et tervel hulga inimestel on vahepealsel ajal jäänud vajalikke asju ostmata jäänud. Ma arvan, et tullakse teadlikult ja suhteliselt sihikindlalt neid kaupu hankima, mis puudu on. Sellist festivali ei toimu,” pakkus Puusepp.

Kaubamaja juht märkis ka, et kuigi tal isiklikult on raske hinnata, kui palju võiks kaubanduskeskuste taasavamine viiruse levikule kaasa, siis on ka hiljutised mobiilioperaatorite liikuvuse analüüsid näidanud, et enim mõjutasid inimesi koju jääma nii eriolukorra väljakuulutamise kui ka koolide sulgemise otsused. Kaubanduskeskuste sulgemine aga avaldas väga vähe mõju.