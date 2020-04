Kaubamaja juht: veebis ja poes erinevate hindade pakkumine ei ole mõistlik ega võimalik

Majandusminister Taavi Aas lausus täna võimalikku kaubanduskeskuste avamist kommenteerides, et avamise tingimuseks võiks olla, et igasugused allahindlused saaks toimuda vaid e-poes.

„Ma usun, et Taavi Aas ei mõelnud seda nii nagu välja kukkus, vaid pidas silmas seda, et kaubanduskeskuste avamisega peaks alustama rahulikult ning mitte korraldama kampaaniaid, mis suured rahvamassid keskustesse kohale tooks, lausus Tallinna Kaubamaja juhatuse esimees ning kaupmeeste liidu juht Raul Puusepp.

Ja selline lähenemine on tema sõnul ka igati loogiline ning mõistlik.

Puuseppa sõnul ei oleks mõeldav, et kaupadel on poes ning internetis erinevad hinnad. „Seda pole sisuliselt ega ka praktiliselt mõistlik ega võimalik teha,“ lausus Puusepp.

„Kui riik hakkaks aga hindu ette kirjutama, siis oleksime me tagasi kuskil teises riigis, nõukogude liidus,“ lausus Puusepp.