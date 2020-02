Kaubamaja uue maja ehituse algus veel selgusetu. Viru Keskust ootavad uuendused

Kaubamaja uue hoone ehitustööde algus on veel lahtine. „Edukast arhitektuurivõistluse läbiviimisest on möödas enam kui kaks aastat ja kuigi ehituslikult oleks võimalik kvartali hoonestamisega alustada lähiaastatel, ei saa seda teha enne, kui linn väljastab selleks vajalikud projekteerimistingimused," ütles Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS juhatuse liige Peeter Kütt. Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja AS MSI Grupp kuulutasid 2017. aasta suvel koostöös Linnaplaneerimise Ameti ja Eesti Arhitektide Liiduga välja arhitektuurivõistluse Kaubamaja kvartali ehk Gonsiori tn 2 ja Rävala pst 6 kinnistute terviklikult uushoonestamiseks. Sama aasta novembris valiti võidutöö, mille autoreid esindava arhitektuuribürooga DAGOpen OÜ sõlmiti projekteerimisleping. „Tallinna Linnaplaneerimise Amet ei ole seni väljastanud arhitektuurivõistluse võidutöö elluviimiseks projekteerimistingimusi viidates varem kokkulepitud liikluslahenduse muutmise vajadusele," kommenteerib Kütt Kaubamaja uue hoone arendusega seonduvat, ent lisab, et hoolimata sellest käib põhjalik eeltöö, et koheselt pärast projekteerimistingimuste väljastamist linna poolt tegevustega jätkata.

Kaubamaja ASil on Tallinna südalinnas müügipinda kokku 16000 ruutmeetrit. Pikaajaline koostöö Viru keskusega algas 2004. aastal. Tallinna Kaubamaja Grupi kaubamajade segmendi käsutuses on sellest ajast ligikaudu 8700 ruutmeetrit müügipinda olles Viru keskuse suurim üürnik.