Kaubamajad tühjenevad rekordkiirusel: tuntud USA poeketid sulgevad sel aastal pea 5000 poodi

Näiteks teatas USA populaarne kaubamärk Dollar Tree, et sulgeb sel aastal 390 poodi. Abercrombie & Fitch teatas 40 poe sulgemisest. Pankroti väljakuulutanud naisteriiete müüja Charlotte Russe on alustanud tühjendusmüüke 500 poes, kuigi algselt plaanis kinni panna vaid 90 kauplust.

Eksperdid leiavad, et eelkõige on sellega ohus suurte kaubamajade tulevik. USA-s on 1200 sellist kaubamaja ning vaid 250 neist läheb hästi. Senine poodide sulgemise (aasta)rekord on 2017. aastast, kui suleti 8139 poodi. Tänavu võidakse see number ületada, sest juba niivõrd aasta alguses on teatatud pea 5000 poe sulgemisest.

Märtsi algul teatasid kaupluste sulgemisest ka sellised tuntud nimed nagu Victoria's Secret, Gap, J.C Penney ja isegi Tesla, mis sulgeb oma esindused ning keskendub vaid e-poest autode müügile.

Tesla asutajal Elon Muskil on otsuse põhjendamiseks ette näidata ka numbrid. "78 protsenti Tesla Model 3 automudeli müügist toimus läbi interneti ja 82 protsenti ostjatest ostis auto ilma testsõitu tegemata. Inimesed saavad endale Tesla osta USAs 1 minutiga ja telefonist, varsti on see võimalus ülemaailmne." Muski sõnul aitab esinduste sulgemine tuua auto hinda 6 protsenti madalamaks, nii et Model 3 hind jääb 35 000 dollari juurde. Mõned esinduspoed jäävad alles vaid väga suure käidavusega kohtades.