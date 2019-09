Kaubandus-tööstuskoda soovitab välisinvestorite muresse Eesti tuleviku pärast tõsiselt suhtuda

Valitsuse majanduspoliitika kuulub koja liikmete sagedaste aruteluteemade hulka ning sageli tuleb anda vastuseid ka välisinvestorite murelikele küsimustele. Sageli tuleb Paltsi sõnul selgitada Eesti sisemisi tagamaid, mis välismalastele jäävad arusaamatuks.

„Nii äärmuslikku seisukohta, et keegi hakkaks Eestist lahkuma, pole seni veel kõlanud,” rääkis Palts. „Kuid seda küsitakse küll, et kuhu suunda Eesti soovib liikuda? Püüame neid lohutada, sest reaalseid halbu muudatusi pole tehtud ja maksukoormust ei soovita tõsta.”

Peamiselt tekitab muret tõrjuv suhtumine välistööjõudu, mille puhul valitsus aga pole mingisuguseid piiravaid samme astunud. Kuid välistööjõu kasutamise leevandamist pole samuti loota.

„Tore on see, et välisminister Urmas Reinsalu on võtnud väga tõsiselt arendada äridiplomaatiat, mis aitab meie ettevõtjatele palju kaasa,” lisas Palts.

Ka Eesti Tööandjate Keskliit jagab välisinvestorite muret, et Jüri Ratase valitsuse ebasõbralikud sõnumid ja ükskõiksus investeeringute suhtes on juba mõjunud Eestile halvasti.

„Silmaga nähtav muutus seisneb selles, et kui veel äsja oli Eesti Baltikumi majanduse liider, siis täna ei ole me suutelised isegi selles väikeses maanurgas liidri rolli täita ning Läti ja Leedu on säravamad tähed,” tõdes tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas.