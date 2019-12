Kaubanduskeskused: apteekide streik oli klientidele ebameeldivaks üllatuseks

Ülemiste keskuse direktori Guido Pärnitsa sõnul apteegi sulgemises midagi traagilist ei olnud, kuid möönis, et see oli siiski ebameeldiv. Mingeid sanktsioone keskuses tegutsevale Südameapteegile aga ei järgne. „Kui vaadata puhtalt seda, et keegi oli kinni pool päeva, siis pole see midagi nii erilist. Muidugi on keskuse sisekorraeeskirjades ja lepingutes erinevad trahvid ette nähtud paljude asjade eest. Ka selle eest kui kauplus avatakse kümme minutit hiljem," märkis ta, kuid lisas, et trahvimisei pole kunagi mindud. „See on pigem rääkimise teema. Keskuse seisukohalt polnud see ilus tegu."

Pärnits suhtub apteegireformi kriitiliselt ja ütles, et kui tulevikus peaks hulk apteeke kinni pandama, siis tõstatab see kaubanduskeskuste jaoks küsimusi. „Keskused on sõlminud lepingud, aga kes maksab keskusele kui apteegid peavad kinni minema," lisas ta.

Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskusi haldava Cityconi kommertsdirektor Helen Metsvaht leidis samuti, et reformi rakendamise osas on küsitavusi õhus. „Apteekide hoiatusstreik oli klientidele, kes soovisid eile ravimeid hankida, kindlasti ebameeldiv üllatus, ent keskuse üldist tööd lühike streik märkimisväärselt ei mõjutanud. Pigem on õhus küsitavusi pikemas perspektiivis, sest ei ole selge, kuidas reform rakendub," sõnas ta.

Metsvaht ütles, et enamik kaubanduskeskuses olevaid apteeke kuuluvad hulgimüüjatele ning hõivatud pikaajaliste rendilepingutega ja on ebaselge, kuidas proviisorid neid kolme kuuga omandada jõuavad ning kas neil on üldse tahtmist ja finantsvahendeid.

Ta lisas, et praeguse seisuga ei plaanita eile uksed sulgenud apteekidele sanktsioone kehtestada

T1 oli ainus suur kaubanduskeskus, kus apteek avatuks jäi. „Meie Apotheka vastab täna nõuetele, mis peaks järgmise aasta aprillis sellel turul kehtima," lausus T1 juht Allan Remmelkoor, kuid lisas, et aktsioon tuli siiski üllatusena.

Protestiaktsioonist ei jäänud puutumata ka Tallinna lennujaam, kus uksed sulges Südameapteek. Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe sõnul on tegemist vastuvõetamatu käitumisega.