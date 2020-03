Kaubanduskeskused kiusavad väikepoode, suuremad suudavad enda tahet peale suruda

Ärileht on viimastel päevadel saanud mitmeid kirju, mis kinnitavad, et kaubanduskeskused jätkavad praktikat, kus üürnikke survestatakse. Tundub, et läbirääkimisi ja vastutulekuid, mida sel puhul otsima peaks, ei ole toimunud.

Üks Ärilehega ühendust võtnud väikepoodnik kirjutab, et keskuste viimase aja jutt „töötajate ja inimeste tervisest hoolimisest" on tegelikult vale ja vaid turundusvõte. Kannatajateks on töötajad ja väikepoodnikud. Suuremad saavad tema sõnul end kehtestada.

„Väikestele on selgelt vihjatud, et edasise koostöö huvides palume hoida poed lahti."

Ka teine Ärilehega ühendust võtnud poodnik on nördinud. Ta ütleb, et on kohutav, mis keskustes toimub.

„Inimesi ei ole, käibed nullis, müüjad kohutavas hirmus nakatuda. Üürnikud vaevlevad probleemides ja kohe ka võlgades. Sellele arvatavalt järgneb ka massiline koondamine. Kõik selle nimel, et üürileandjad saaksid õigustatult küsida üürnikelt täismahus üürimakset," räägib ta.

Ärilehe kätte jõudis kiri, mis saadeti hiljuti Nautica kaubanduskeskuse üürnikele. Keskus on osaliselt loobunud turvateenusest ning nii peavad müüjad ise enda ja teiste kauplusi valvama.

Siin on Nautica kiri enda üürnikele:

Hea Nautica üürnik!