Kaubanduskeskusi suletakse, aga valitsus lõikab koera saba jupikaupa

Praegune eriolukord on suur löök paljudele kauplustele, millest osa ei pruugi enam kunagi jalgu alla saada.

Ühte ütlevad peaaegu kõik kaupmehed: tulemas on suured allahindlused, sest kaubast on vaja lahti saada. Paljudel on juba laod kevad- ja suvekaupa täis. See tuleb realiseerida ja kinni maksta.

„Lahendus, kus pooled kohad on lahti ja pooled kinni, mõjub majandusele pärssivalt, kuid ei piira viiruse levikut vajalikus mahus. Minu jaoks on siiani arusaamatu, miks meie riigijuhtidele meeldib koera saba raiuda jupiti, mitte teha raskeid ja olulisi otsuseid korraga,” ütleb Sangar AS-i juht Raul Saks otsekoheselt.

Kaubanduskeskuste osalise sulgemise kõrval jäävadki silma erandid. Esiteks kauplused, millel on eraldi uks. Kummaline on seegi, et piirang ei puuduta turgusid. Jah, turgudelgi ei tohi koguneda üle kaheliikmelised seltskonnad ja peab hoidma kahemeetrist vahet, aga need võivad lahti olla.