Kaubanduskeskuste poodidele jagatava renditoetuse vastu on seni huvi veel madal olnud

"Tänaseks on EAS-ile on esitatud 70 taotlust mahus ca 73 000 eurot," ütles EASi toetuste keskuse direktori Monica Hankov. EAS avas vooru 2. juunil kell 9 ja lõpetab 15. juunil kell 16. Toetusvooru kogueelarve on 4 miljonit eurot.

Hankovi sõnul on menetluslikult tegemist on voorulise taotlemisega ehk selles meetmes EAS jooksvalt otsuseid ja toetuse väljamakseid enne vooru lõppemise tähtaega teha ei saa. "Juhul kui vooru lõpuks tuleb rohkem taotlusi kui meetme eelarve, jagatakse eelarve proportsionaalselt kõigi nõuetele vastavate taotluste vahel," sõnas ta.

Siiski rõhutas ta, et taotlejad ei jätaks taotlemist ka viimasele päevale, et ei tekiks olukorda, kus süsteem ei luba liiga palju kasutajaid korraga sisse. Taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, ehk selle toetuse puhul ei kehti „kes ees, see mees“ põhimõte ning kõik taotlused vaadatakse läbi.

Ühtlasi tuleb silmas pidada, et toetuse taotluse esitamisel ei tohi olla ettevõttel 12.03.2020 seisuga ajatamata maksuvõlga. Kiirkorras maksuvõlgade ajatamiseks tuleb esitada e-MTA keskkonnas ajatamise taotlus. Samuti peab taotleval ettevõttel olema esitatud deklaratsioonid ja majandusaasta aruanded perioodi kohta, mille esitamise ajaline kohustus on saabunud.