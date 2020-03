Kaubanduskeskuste sulgemine toob hüppelise pakimahu kasvu: tulge oma pakkidele kiiresti järele

Veskimeistri sõnul nägi Omniva oma Leedu üksuse kogemusest, et kaubanduskeskuste sulgemine kasvatab pakimahud ka jõuluajast suuremaks. „Võime üsna kindlalt väita, et meile on saabumas teised jõulud. Leedus, kus kaubanduskeskused suleti juba mõni aeg tagasi, kasvasid meie pakimahud 70% suuremaks kui möödunud aastal samal ajal ning 15% suuremaks kui viimaste jõulude ajal,“ ütles Veskimeister. „Eestis on ilma selletagi viimase nädala jooksul pakimaht kasvanud kolmandiku võrra ning siseriiklike pakkide maht on rekordiline.“

Kuna paljud kaupmehed on oma äritegevuse vastutustundlikult e-kanalitesse suunanud, siis tähendab see ebatavaliselt suurt koormust pakivõrgule. „Suure pakimahuga toimetulemiseks rakendame jõuluajale sarnaseid meetmeid – see tähendab, et täidame pakiautomaate mitu korda päevas, palume klientidel pakile esimesel võimalusel järgi tulla ning vajaduse korral suuname paki täis automaadist lähedal olevasse vabasse automaati,“ selgitas Veskimeister.

Veskimeistri sõnul viiakse enamik pakid olenemata suurest koormusest kohale siiski järgmiseks päevaks. „Hetkel jõuab ligikaudu 85% siseriiklikest pakkidest kohale järgmiseks päevaks, ülejäänud ülejärgmiseks. Palume ka oma klientide abi, et kõik tuleksid oma pakiautomaati saabunud pakile kiiresti järgi,“ ütles Veskimeister. „Nii saame ka teiste inimeste olulised pakid kiiresti kohale toimetada.“

Eriolukorras on Omniva muutmas mitmeid tegevusi selleks, et suurt pakimahtu võimalikult sujuvalt teenindada – kõikide teenusemuudatuste osas tasub jälgida operatiivselt uuenevat infot ettevõtte kodulehel. Paki saatmisel palub Omniva jätkuvalt olla hoolas saadetiste pakendamisel, sest pakiautomaadi puhul ei saa ettevõtte ise veenduda pakendi korrektsus.